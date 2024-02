zondag 4 februari 2024 om 17:50

Thibau Nys negende op WK: “Het was zowel fysiek als mentaal op in de laatste rondes”

Interview Thibau Nys is op zijn eerste WK veldrijden bij de profs als negende geëindigd. Even leek hij mee te doen voor een top-vijfklassering, maar in de laatste rondes zakte hij nog enkele plaatsen. “Het was zowel fysiek als mentaal op in die laatste rondes”, zei hij na afloop tegen onder meer WielerFlits.

“Ik had zeker geen slechte dag”, aldus Nys. “Het kostte wel veel krachten om na een slechte start terug te komen. Ik wist wel dat dat op zich niet heel veel uitmaakte, omdat je toch wel op je plaats terechtkomt. Maar ik ben er even over gegaan. Het is wat ik zeg: ik had een goede dag, maar geen superdag.”

Nys reed een tijdlang in zesde positie, maar in de laatste rondes moest hij nog wat plaatsen inleveren. “Het was zowel fysiek als mentaal op in die laatste rondes. Ik vond weinig vechtlust. Dan val ik in één ronde tijd nog terug van de zesde naar de negende plaats. Het was echt leeg. Het is jammer dat ik die plaatsen nog verlies op het einde, maar het vat was echt af.”