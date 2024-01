zondag 14 januari 2024 om 19:28

Thibau Nys naast het podium op ‘eerlijk’ BK: “Volledig leeg in de laatste ronde”

Thibau Nys had lang zicht op een podiumplaats tijdens het BK veldrijden. Tot de voorlaatste ronde, toen hij plots de man met de hamer tegenkwam. Uiteindelijk strandde de 21-jarige renner, helemaal kapot, op plek zes. “In de laatste ronde was ik volledig leeg”, zei hij direct na de finish bij Sporza.

“Het zag er lang goed uit voor die vierde plaats, maar ik had niets meer over toen die twee bij me kwamen”, doelt hij op Niels Vandeputte en Jens Adams, de uiteindelijke nummer vier en vijf. Aanvankelijk was Nys vooral aan het strijden met Michael Vanthourenhout, Joran Wyseure en Eli Iserbyt, die er met de zege vandoor zou gaan. “Het was een eerlijke cross, de eerste drie waren gewoon beter. Het was vechten, vanaf het begin had ik al niet de benen waarop ik gehoopt had.”

De start van Nys was niet goed, maar in de tweede ronde reed hij resoluut naar de kop. “Hier kom je vanzelf naar voor als je goed bent. Het zag er lang goed uit, maar ik had niet die versnelling extra. De stamp op de pedalen kwam er niet uit zoals ik wilde. Het zag er wel lang goed uit, maar ik voelde dat die snelle ronde er niet in zat.”

Trainingsmakker wél Belgisch kampioen

Hoewel Nys op iets meer had gehoopt, kende hij toch nog een mooie afsluiter van de dag. Enkele minuten nadat hijzelf was gefinisht, kwam zijn trainingsmakker Matthijs Wuyts namelijk over de streep – als eerste clubrenner. Wuyts pakte zo de Belgische trui in zijn categorie en dat maakte ook Nys zeer blij. “Dit is even mooi als zelf winnen”, sprak hij trots.