Thibau Nys na eerste podiumplaats bij de profs: “Niet verwacht”

Thibau Nys kon in de Sluitingsprijs Oostmalle als langste de uiteindelijke winnaar Laurens Sweeck volgen. Na negen rondes eindigde de jonge Belg als derde, waardoor hij voor het eerst op het podium stond in een cross tussen de elites. “Ik had eigenlijk niet verwacht dat dat vandaag zou gebeuren”, geeft hij toe in het flash-interview na afloop.

“Alles zat mee”, vervolgt Nys. “Ik heb vandaag eindelijk eens gevoeld hoe het is om goed mee te zijn in de start. Nu hoefde ik eens niet van achter te komen om direct te beginnen met achtervolgen. Zo kun je echt wat krachten sparen. Op het moment dat het er dan toe doet, heb je dan nog een paar cartouches over. Dat heb ik vandaag voor het eerst kunnen ervaren.”

Ook de benen waren duidelijk goed, want Nys vertelt dat hij niet al te veel heeft afgezien. “Ik had natuurlijk wel wat het geluk gehad dat ik ook even in het zog van Laurens (Sweeck, red.) mee kon. Maar ik denk dat ik het ook perfect heb ingedeeld: ik heb niet te lang proberen te volgen. En dan was het gewoon een kwestie van in je ritme blijven en ervoor zorgen dat ze niet meer terugkeerden van achter.”

“Een seizoen met ups and downs”

Mede door een sleutelbeenbreuk, schouderblessure en coronabesmetting, kende Nys geen vlekkeloze winter. “Het is een seizoen van heel veel knip- en plakwerk geweest, met heel veel ups and downs. Mentaal was het ook best zwaar, dus het is mooi om het zo af te sluiten”, geeft hij aan.

“Ik ben met een perfect gevoel het seizoen gestart, maar dan krijg je een sleutelbeenbreuk. Dan gaat het even goed, waarna je de terugslag ervan krijgt. Als je dan ook weer valt op het BK, blijft het een beetje aanmodderen. Het gevoel is vaak heel goed geweest, maar ik heb het niet heel vaak kunnen laten zien, dus ik ben blij dat dat nu nog gelukt is”, aldus Nys, die verder vertelt de komende weken wat rust te zullen nemen.