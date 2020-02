Thibau Nys maakt het waar: “Er was zoveel druk” zondag 2 februari 2020 om 12:21

Thibau Nys kon eigenlijk alleen maar verliezen op het WK veldrijden voor junioren, maar de topfavoriet wist op indrukwekkende wijze naar zijn eerste wereldtitel te soleren. “Ik kan het niet geloven”, zo vertelde de nieuwe wereldkampioen in het flashinterview. “Er was zoveel druk.”

Het was ruim een kwartier wachten op de eerste échte versnelling van Nys, maar het bleek meteen een beslissend moment in de koers. De 17-jarige renner wist zijn voorsprong stelselmatig uit te breiden en kwam met ruime voorsprong over de finish. “Ik heb hier echt geen woorden voor”, aldus Nys.

“Ik wist dat mijn vorm goed was, maar op dit parcours was ik niet zeker van mijn kansen. Ik wist op een gegeven moment echter een kloof uit te bouwen. Ik heb daarna gewoon mijn eigen ding gedaan. Dat bleek genoeg voor de titel.” Nys werd op het podium vergezeld door twee landgenoten: Lennert Belmans en Emiel Verstrynge.

“Daar hebben we de hele week van gedroomd. Of ik de druk gevoeld heb? Natuurlijk, ik heb dit seizoen bijna alles gewonnen en dan ben je automatisch topfavoriet.”