Thibau Nys beëindigt beloftenperiode met winst op WK: “Ik wilde dit zó graag”

Thibau Nys won zaterdag het WK veldrijden voor beloften mannen. De 20-jarige Belg maakte vroeg in de cross het verschil en soleerde vervolgens naar de zege. “Ik wilde dit zó graag, ik heb hier zo hard voor gewerkt”, zei een opgeluchte Nys in het flashinterview na afloop.

“Het was mijn grootste doel van het seizoen”, vervolgde de renner van Baloise Trek Lions. “De druk was gigantisch, ook vanuit mezelf. Het is een wedstrijd waar je geen fouten kunt maken. Om het dan zo af te maken… Hier had ik vooraf alleen maar van kunnen dromen.”

Nys sprak van een moeilijke wedstrijd. “De start was perfect, ik had het juiste wiel (dat van Tibor Del Grosso, red.). Ik zag dat David (Haverdings, red.) en Tibor op Small Bird-banden begonnen, terwijl ik met het grofste profiel reed. Ik wist dat ik als eerste aan het technische gedeelte in het bos moest beginnen, omdat ik meer grip had met mijn banden. Ik nam meteen vier, vijf meter en pushte vanaf het begin van de cross gelijk. Ik had altijd nog wat over, maar ik bleef druk houden.”

“Daarna was het heel moeilijk om de hele wedstrijd alleen te rijden, want in het technische gedeelte voelde ik me heel goed. Maar op het snelle gedeelte had ik het gevoel dat de rolweerstand niet al te best was, maar ik had de kracht om het af te werken en de perfecte koers te rijden.”

Nys is 20 jaar oud en zou zijn titel bij de beloften in 2024 dus kunnen verdedigen, maar dat is hij niet van plan. “Volgend jaar zal ik normaalgesproken de overstap maken naar de elitecategorie en proberen daar een plaatsje af te dwingen in de selectie voor het WK. Dit was mijn laatste cross bij de beloften.”