Thibau Nys klopt Tibor del Grosso in U23-Wereldbeker van Benidorm

Thibau Nys heeft in Benidorm ook de vierde U23-Wereldbeker van het seizoen gewonnen. De Belg versloeg na een spannende cross de Nederlander Tibor del Grosso in de sprint. Emiel Verstrynge mocht als derde man mee het podium op.

Nys junior kende geen al te beste start in het Spaanse Benidorm, maar wist zich terug in de wedstrijd te knokken. In de finale voerde hij meerdere keren de forcing en mocht hij met Tibor del Grosso gaan sprinten om de overwinning. De 20-jarige Belg bleek uiteindelijk over de snelste benen te beschikken.

Het is voor Nys zeker niet zijn eerste zege in de U23-categorie: hij was eerder dit seizoen ook al de beste in de overige wereldbekermanches in Tábor, Maasmechelen en Zonhoven. Met zijn zege in Benidorm is hij nu ook zeker van de eindzege in het regelmatigheidsklassement.

Wereldbeker veldrijden 2022-2023

Uitslag Wereldbeker Benidorm, beloften-mannen

Thibau Nys – in 47m43s

Tibor del Grosso – z.t.

Emiel Verstrynge – op 5s

4. Jente Michels – z.t.

5. Witse Meeussen – op 13s

6. Joran Wyseure – op 29s

7. Davide Toneatti – op 59s

8. Andrew Strohmeyer – op 1m05s

9. Arne Baers – z.t.

10. Martin Groslambert – op 1m06s