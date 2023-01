Thibau Nys klaar voor eerste BK bij de profs: “Het podium is realistisch”

Thibau Nys voelt zich klaar voor zijn eerste BK veldrijden bij de profs. De jongeling van Baloise Trek Lions denkt zelfs dat een podiumplaats erin zit. “Het podium is realistisch, maar tegelijk wel echt hoog gegrepen. Dan moet alles in de juiste plooi vallen.”

Nys is bezig aan een prima seizoen. Hij is leider in de Wereldbeker voor beloften en eindigde bij de profs al als 5e in de Amerikaanse wereldbekers, zevende in de Koppenbergcross, zevende in Gavere en achtste in Diegem. Toch spelen rugproblemen hem regelmatig parten. “Er zijn wedstrijden waar het totaal niet draait omwille van mijn rugproblemen”, aldus Nys bij Sporza. ”In de aanloop van mijn seizoen heb ik die rug wat verwaarloosd. Dat is een les die ik meepak naar volgend jaar.”

“Door voldoende rust te nemen voor het BK, die rug los te laten maken, goed te laten behandelen en mijn oefeningen te doen hoop ik zondag uitgerust aan de start te staan. Als ik fris ben, als die rug gerecupereerd is, hoop ik mijn goede conditie te kunnen verzilveren.”

“Ik zal tevreden zijn als ik mijn ding zal kunnen doen”, eindigt hij. “Mijn wedstrijd is geslaagd wanneer ik mijn cross heb kunnen rijden zoals ik dat wil en niet met het gevoel dat ik gehinderd werd door mijn rug. Dan maakt een resultaat niet veel uit, als ik maar zonder pijn rijd.”

Alhoewel Nys officieel nog belofte is, moet hij van de KBWB starten bij de elites zondag vanwege zijn profcontract bij Baloise Trek Lions. Het bezitten van een profcontract is leidend bij de Belgische wielerbond.