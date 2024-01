zondag 28 januari 2024 om 17:48

Thibau Nys in ’topvorm’ kon bijna mee met aanval Van der Poel: “Had nog ronde meegekund”

Video Thibau Nys was de enige die Mathieu van der Poel kon volgen tijdens zijn twee demarrages in de finale van de Wereldbeker Hoogerheide. Tijdens de eerste versnelling zat Nys meteen op het wiel, maar bij de tweede aanval lukte dat niet. Van der Poel reed niet ver weg, maar kraakte Nys uiteindelijk wel. “Ik zat net een plaats te ver. Hij had mij er anders niet uitgereden, denk ik”, denkt Nys junior in gesprek met WielerFlits.

“Dan win ik nog niet, maar is wel die tweede plaats veiliggesteld en zit je langer in het wiel. Die aanval had ik wel kunnen beantwoorden, al is het bijna onmogelijk om sneller te rijden dan Mathieu als hij vol aanzet”, vertelt Nys. “Maar in de slipstream had ik nog wel een ronde mee gekund.”

Uiteindelijk viel Nys, waardoor hij terugzakte in een groep die streed om de tweede en de derde plaats. In de sprint werd hij nog verrast, waardoor hij als vierde eindigde. “Ik was echt heel teleurgesteld, maar los daarvan heb ik veel vertrouwen getankt. Het gevoel blijft. Het is heel fijn om met dat gevoel rond te rijden en naar volgende week te trekken. Maar met deze benen had ik op het podium moeten staan, vind ik. Ik kan het mijzelf verwijten”, is hij zelfkritisch.

Topvorm

Zelf noemt hij het topvorm. “Dit was beter dan de Koppenberg”, blikt hij terug op zijn iconische overwinning daar. “Dit komt ook zeker in de buurt van Waterloo en Overijse. Het was een van de beste wedstrijden van het seizoen, op een parcours dat mij heel goed ligt. Liever was het iets zwaarder, maar dit was wel topvorm.

“Een blok, tegen wie?”, vraagt hij zichzelf af als het gaat om het WK veldrijden van volgende week in Tábor. “Het is niet onbegonnen werk tegen Mathieu, maar toch wel bijna zo. Ik wil gewoon op het podium staan volgende week. Ik ga snel voelen hoe hard Mathieu aanzet, maar als ik het gevoel van vandaag heb, dan ga ik zeker wel aanzetten.”