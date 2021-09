Thibau Nys in extase na EK-winst: “Mijn doel is bereikt, alles wat nu komt is bonus”

Thibau Nys kon net na afloop nog niet geloven dat hij de nieuwe Europees beloftenkampioen is. Even daarvoor had de Belg Filippo Barancini en Juan Ayuso in een sprint gevloerd na een zware wedstrijd. “Ik kan dit niet geloven… Normaal gesproken zou mijn veldritseizoen vandaag starten, maar toen kreeg ik deze kans.”

“Dat het zo uitpakken, had ik niet verwacht. Het was een superzware finale en ik miste bijna de slag. Ik wist dat als ik over de top met deze renners kon komen, ik ook de wedstrijd kon winnen omdat ik meestal rapper ben dan deze jongens. Ik moest er alleen voor zorgen dat de kramp niet groter werd”, gaat hij verder voor de camera van Eurosport.

Wat Nys nu gaat doen, met het WK op de weg en het crossseizoen in aantocht, weet hij nog niet. De druk is er in ieder geval vanaf. “Ik heb misschien wel meer verantwoordelijken gekregen, maar ik ben heel relaxed”, eindigt hij. “Ik heb mijn doel al bereikt en alles wat nu komt is een bonus.”