Zeger Schaeken • donderdag 24 augustus 2023 om 14:17

Thibau Nys gaat drukgevuld veldritseizoen rijden: “Een paar keer finale rijden moet mogelijk zijn””

Interview Thibau Nys zal in Beringen (8 oktober) aan zijn veldritseizoen beginnen. De Belgische renner gaat een drukgevuld seizoen in het veld rijden met ongeveer 20 à 25 crossen. Dat heeft Nys bevestigd aan WielerFlits.

Nys zal in aanloop naar het veldritseizoen eerst nog de Renewi Tour, waar hij momenteel actief is, afwerken. Daarna zal hij nog de Bretagne Classic en het EK en BK gravel afwerken. Die laatste twee wedstrijden zijn de ideale voorbereiding op het crossseizoen, geeft Nys mee. “Daar kan ik starten op mijn veldritfiets en ook de banden al eens testen. Perfect om het gevoel terug te krijgen.”

De 20-jarige Vlaming vertelt dat hij met ambities naar het crossseizoen toewerkt. “Ik denk dat ik deze zomer weer een grote stap heb kunnen zetten. Dat geeft vertrouwen. Ik kijk er echt naar uit om bij de profs te koersen. Ik wil een aantal keer mee de finale rijden. Dat zou moeten lukken en dat zou heel mooi zijn. Dan heb ik het natuurlijk over crossen waar Mathieu van der Poel en Wout van Aert niet starten.”

Nys: “Niet getwijfeld om minder veldritten te rijden”

“Door de prestaties van vorig jaar (Nys werd onder meer derde op het BK bij de profs en wereldkampioen bij de beloften, red.) heb ik zeker een boost gekregen. Crossen winnen bij de profs zal nog heel moeilijk zijn voor mij, maar ik wil wel zo lang mogelijk een rol van betekenis spelen in de veldritten.”

Minder veldritten rijden dan vorig jaar, was niet aan de orde. “Ik vind het belangrijk om het gevoel te houden dat ik een echte crosser ben”, legt Nys uit. “Ik wil een volwaardige winter rijden, dat is belangrijk voor mij. Ik heb nog niet getwijfeld om minder in het veld te rijden. In de loop van de jaren kan het misschien evolueren naar tien crossen, maar dat gaat alleen gebeuren als het op heel goed gaat op de weg en dat ik mijn doelen in het veld begin af te vinken. Maar daar zijn we nog lang niet.”