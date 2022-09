Thibau Nys begint zondag aan zijn laatste ‘volledige’ veldritseizoen

Op de weg draagt Thibau Nys volgend jaar het shirt van Trek-Segafredo, maar in het veld nog steeds dat van Baloise-Trek. Zondag, ter gelegenheid van de Exact Cross in Beringen, begint hij aan een winter met pakweg 20-25 crossen. “Vorig jaar heb ik flitsen laten zien. Dit seizoen wil ik graag een hele winter lang een constant niveau halen.”

Nys junior blikt tevreden terug op zijn laatste wegseizoen als belofte. “Als renner wil je er altijd het maximum uithalen. Ik heb wel wat dingetjes laten liggen. Ik denk bijvoorbeeld aan de Tour de l’Avenir, waar ik iets meer van verwacht had. Maar over het algemeen mag ik tevreden zijn. Met als uitschieter een derde plaats in de Antwerp Port Epic. Ik heb daar slim gekoerst. Dat gaf een kick.”

Als belofte had Nys ook nog kunnen deelnemen aan het WK in Australië, maar hij verkoos te passen voor Wollongong. “Wellicht had het parcours bij mijn mogelijkheden gepast, maar het zou niet ideaal geweest zijn in mijn voorbereiding op het veldritseizoen. Het is wellicht een van de laatste keren dat ik zo vroeg aan het seizoen kan beginnen. Dat wilde ik niet laten verpesten door die lange reis met bijhorende jetlag.”

“Nog meer respect voor Mathieu en Wout”

Hij start zijn veldritseizoen zondag in Beringen, daarna volgt nog Meulebeke, waarna hij afreist naar de VS om daar de eerste Wereldbekermanches te betwisten. “In een zo goed mogelijke vorm. Of dat nu een tiende of een derde plaats oplevert, is minder belangrijk. Ik zal vooral tevreden zijn als ik er het maximale heb uitgehaald.”

“Of ik een stap vooruit kan zetten deze winter? Als wegrenner heb ik dat deze zomer gedaan, ik weet niet of ik het ook als crosser ga doen. Ik heb nog maar een paar crosstrainingen afgewerkt en het is echt hard aanpassen. Mijn respect voor Wout van Aert en Mathieu van der Poel, die zo makkelijk de overgang maken, is alleen nog maar gegroeid. Het is niet gemakkelijk om meteen dat vertrouwen te vinden. Hopelijk komt het snel en zet ik effectief ook in de winter een stap.”

Constant niveau halen

Specifieke doelen stelt Nys zich niet. Of toch wel… “Ik wil vooral een constant niveau halen. Vorig jaar heb ik al een paar flitsen laten zien, maar ik heb ook steken laten vallen. Ik zal meer voldoening hebben van bijvoorbeeld een volledig seizoen in de top tien bij de profs te eindigen, dan af en toe eens een zege bij de beloften te pakken. Een vaste waarde worden, is dan beter omschreven als doel.”

Een volledige winter, dat betekent 20 tot 25 wedstrijden, aangevuld met een paar rustperiodes en enkele stages, zegt hij. “Het is niet zoals in de tijd van papa, die 40 crossen per seizoen reed.” En hij is zinnens nog de Wereldbeker en zowel EK als WK bij de beloften af te werken. In de wereldbekerwedstrijden waar geen aparte U23-cross is, de X2O Trofee, een deel van de Superprestige en enkele Exact Crossen start Thibau Nys wel bij de profs.