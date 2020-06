Thévenet ziet Dumoulin als Tourfavoriet: “Altijd goed als het niet te heet is” vrijdag 26 juni 2020 om 18:57

Voormalig Tourwinnaar Bernard Thévenet schuift Tom Dumoulin naar voren als een grote kanshebber op de eindzege in de komende Tour de France. Dat heeft de Fransman gezegd tegen Sporza. “Hij is altijd goed als het niet te heet is”, aldus Thévenet.

De 72-jarige Thévenet verwacht dat weinig renners echt kans maken op de winst in de Tour. “Er zal al heel snel een strenge selectie zijn door het rittenschema en de Tour wordt nu in september gereden. Normaal is het in juli altijd warm, maar in september is het toch al een beetje minder heet”, zegt hij. “Renners die normaal gehinderd worden door de hitte, zullen nu misschien ontwaken.”

Egan Bernal topfavoriet

“Al blijf je bij de favorieten in de eerste plaats naar Egan Bernal kijken”, voorspelt Thévenet. “Ik denk ook aan Tom Dumoulin, die altijd goed is als het niet te heet is. Ik zie niet echt iemand van de Fransen in staat om hen uit te dagen. We hebben onder meer Julian Alaphilippe, maar hij zal het zoals vorig jaar aanpakken en op zoek gaan naar uitschieters.”

‘Veel gepensioneerden langs de kant’

De sfeer rondom de Tour zal ook minder feestelijk zijn, denkt de Tourwinnaar van 1975 en 1977. “Er zal sowieso minder publiek zijn, want veel mensen hebben geen vakantie in september. Je zal veel gepensioneerden zien langs de kant van de weg, maar voor de renners tellen de ritten en de zeges”, zegt hij.

Thévenet stelt zich nog vragen bij de gepresenteerde maatregelen. “Deze sport wordt gekleurd door zijn vrijheid. De sporters staan dicht bij de toeschouwers en fans. Anderhalve meter afstand bewaren? Ik weet niet hoe je dat moet doen. Een Tour zonder publiek is alleszins onmogelijk. Je kunt de mensen niet verhinderen om buiten te komen als de koers voor hun deur passeert.”