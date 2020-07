Théo Menant krijgt kans bij Total Direct Energie maandag 20 juli 2020 om 17:42

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over de stagiair van Total Direct Energie.

Théo Menant mag zich tonen aan Terpstra en co

Total Direct Energie heeft met Théo Menant de eerste stagiair voor dit najaar gepresenteerd. De 22-jarige Fransman rijdt normaal gesproken voor Vendée U, dat nauw samenwerkt met Total Direct Energie. Menant staat te boek als sprinter en won vorig jaar onder meer een rit in de Ronde van Marokko (UCI 2.2) en in de Ronde van Luik (nationale koers).

Het is nog niet bekend in welke wedstrijden Menant, die in 2017 juniorenkampioen werd in Frankrijk, zijn opwachting kan maken namens Total Direct Energie. “De ploegleiders van Vendée U vertelden mij het nieuws al half juni, het is iets wat ik vorig jaar al als doel had”, aldus Menant. “Het voelt nu als mijn plicht om te bewijzen aan de ploegleiders dat zij de juiste keuze hebben gemaakt.”