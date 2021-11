Elia Viviani en Elena Cecchini gaan trouwen

Elia Viviani en Elena Cecchini zijn verloofd. Dat maakten de 32-jarige Italiaanse sprinter die vanaf 2022 voor INEOS Grenadiers koerst, en de drie jaar jongere SD Worx-renster bekend in berichten op hun social media-kanalen.

Viviani en Cecchini zijn al jarenlang een stel. De twee wielerprofessionals zijn onlangs op vakantie naar de Malediven geweest, waar Viviani zijn huwelijksaanzoek deed. “Een eindeloze kus. Ze zei ja”, schreef de kersverse wereldkampioen in de afvalkoers op Instagram bij het bericht, waarin hij zijn huwelijk aankondigde.

Na een jaar zonder overwinningen op de weg, vond Viviani afgelopen seizoen zijn snelle benen weer terug. Hij won de GP Cholet, de GP de Fourmies en de GP d’Isbergues en etappes in de Adriatica Ionica Race en de Tour Poitou-Charentes. Hij keerde met een bronzen medaille terug van de Olympische Spelen van Tokio en werd onlangs wereldkampioen afvalkoers.

Cecchini maakte in de tweede helft van de zomer deel uit van de winnende ploeg tijdens het EK Mixed Relay. Twee weken later pakte ze met de Italiaanse ploeg brons op het WK. Verder maakte ze deel uit van de vele successen van haar ploeg SD Worx. Ze sloot haar seizoen af met de tweede plaats in de Ronde van Drenthe achter Lorena Wiebes.