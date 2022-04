Thalita de Jong klopt Nicole Steigenga in Ronde de Mouscron

Thalita de Jong heeft de Ronde de Mouscron gewonnen. De Nederlandse was na 127 kilometer de snelste in de sprint van een omvangrijke kopgroep, die ongeveer halverwege de wedstrijd ontstond. Nicole Steigenga eindigde als tweede.

Twee dagen na Parijs-Roubaix stond er opnieuw een koers over kasseien op de vrouwenkalender. Al waren de stroken in de Ronde de Mouscron, een Belgische koers met start en finish nabij de grens met Frankrijk, aanzienlijk minder talrijk en zwaar dan in de Helleklassieker. In totaal moesten er vijf rondes van ruim 25 kilometer verreden, waarin telkens één kasseienweg van 1400 meter lang was opgenomen. Chiara Consonni (Valcar-Travel&Service) was titelverdedigster én topfavoriete.

In de openingsfase van de wedstrijd lag de snelheid hoog, maar wist niemand echt weg te rijden. De eerste noemenswaardige gebeurtenis vond daarom pas plaats na ongeveer vijftig kilometer, toen de kasseienstrook voor de derde keer genomen werd. Hier vielen twee rensters van St Michel-Auber 93: Le Bail Elodie en Margot Pompanon. Op het stuk na de strook brak het peloton.

Omvangrijke kopgroep

Een omvangrijke kopgroep van uiteindelijk 25 rensters scheidde zich af van de rest. In de achterhoede kwam vervolgens niet gelijk een goede samenwerking tot stand, waardoor de eerste groep alsmaar meer afstand nam van het tweede peloton. Individuele pogingen om van achteruit de sprong naar voren te maken, liepen ook op niks uit. Vooraan controleerden vooral de troepen van Valcar-Travel&Service de koers in dienst van Consonni. Ook UAE Team ADQ droeg een steentje bij.

Op veertig kilometer van de finish was het verschil tussen groep één en groep twee meer dan twee minuten. Met name door het werk van het Ierse team IBCT, dat vooraan niet vertegenwoordigd was, was het gat bij het ingaan van de slotronde echter weer tot een minuut en tien seconden geslonken. Dichter kwamen de achtervolgers niet. Mede door een versnelling van Kathrin Schweinberger (Ceratizit-WNT Pro Cycling), op de laatste kasseienstrook van de dag, groeide de voorsprong weer.

Veel aanvallen

De aanval zorgde ook voor een nerveuze finale in de voorste groep. Diverse rensters probeerden weg te komen. De eerste daarvan was Maaike Boogaard (UAE Team ADQ), die het gelijk bij het afrijden van de kasseienstrook probeerde. Haar versnelling zorgde voor een breuk in de eerste groep. Nadat alles toch weer bij elkaar kwam, volgden er nog diverse demarrages. Ook Boogaard waagde met nog elf kilometer te gaan, op een bochtig stuk, nogmaals haar kans.

De Nederlandse kreeg onder andere Belle de Gast (Parkhotel Valkenburg) en Nicole Steigenga (Coop-Hitec Products) met zich mee, maar De Gast reed leek en ook de rest werd weer gegrepen. Hierna viel er onder andere nog een aanval te noteren van De Gasts ploeggenote Kirstie van Haaften, maar ook zij bleef niet vooruit. Valcar-Travel&Service wilde er een sprint van maken voor Consonni en dus werd het een sprint.

De Jong de snelste

In die spurt kwam Consonni er echter niet aan te pas. Ze zat goed geplaatst in de laatste kilometer, dankzij het werk van haar ploeg, maar had niet de power om eruit te komen. In plaats daarvan was het Steigenga die van ver aanging. Uiteindelijk wist alleen Thalita de Jong haar landgenote nog te remonteren. Achter de twee Nederlandse vrouwen eindigde Martina Alzini (Cofidis) op de derde plek.

De Jong rijdt momenteel op clubniveau, voor JEGG-DJR Academy (De Jonge Renner), maar zal vanaf 1 juni weer op WorldTour-niveau koersen, bij Liv Racing Xstra.