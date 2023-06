Tevreden Wout van Aert derde bij rentree: “Ik mis nog wat koershardheid”

Wout van Aert is er niet in geslaagd om de openingstijdrit van de Ronde van Zwitserland te winnen. De Belg van Jumbo-Visma moest zijn meerdere erkennen in ritwinnaar Stefan Küng en Remco Evenepoel en eindigde als derde. “Het was een goede test”, was Van Aert desalniettemin tevreden met zijn prestatie.

Van Aert begon als een van de grote favorieten aan de 12,7 kilometer lange openingstijdrit, maar moest aan de streep tien seconden toegeven op Küng, die voor eigen volk naar de zege wist te fietsen. Wat heeft de renner van Jumbo-Visma geleerd van de rit tegen de klok? “Ik rij een goede tijdrit”, vertelde hij na afloop aan onder meer Het Laatste Nieuws. “Ik ben waarschijnlijk wel iets te snel gestart.”

“Ik wilde nog wat over houden voor het laatste deel. Maar volgens mij was de wind gedraaid, want ik dacht na het tussenpunt vooral wind mee te hebben. Dat was niet zo. Daarom kwam ik in de laatste kilometers te kort.”

Van Aert werkte de tijdrit af in een nieuwe positie. “Het was anders dan op training, want hier ga je volle bak. Het was een goede test. Na een stage kan het altijd twee kanten op. Maar de benen zijn in orde. Alleen zal ik nog een tikkeltje moeten verbeteren om te kunnen winnen. Ik mis nog wat hardheid”, is zijn conclusie.