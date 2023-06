Nieuwe tijdritpositie voor Wout van Aert in Ronde van Zwitserland

Wout van Aert zal in de Ronde van Zwitserland voor het eerst in een nieuwe tijdritpositie rijden. Met name de positie van zijn stuur is aangepast. “Sinds dit jaar zijn er nieuwe UCI-regels waarbij iets grotere renners meer ruimte hebben gekregen, daarmee hebben we geëxperimenteerd”, zegt Jumbo-Visma performance manager Mathieu Heijboer in Het Laatste Nieuws.

Vanwege de drukte met het veldrijden in de winter en de klassiekers in het voorjaar, was de kopman van Jumbo-Visma daar niet eerder aan toegekomen. “Twee dagen na Parijs-Roubaix hebben op de piste diverse testen gedaan om te kijken of we binnen die nieuwe tijdritregels nog winst konden boeken, gecombineerd met testen in de windtunnel. Op basis daarvan hebben we de set-up van het stuur veranderd.”

“De positie van de handen ten opzichte van de ellebogen, de lengte van de extensions en hoe ver het tijdritstuur mag uitsteken, daarmee hebben we geëxperimenteerd. Daarbij hebben we ook specifiek naar het comfort gekeken”, aldus Heijboer.

Dit vooral vanwege de lengte van het WK tijdrijden dit jaar. Met zijn 47,8 kilometer moet er in Glasgow aanzienlijk langer tegen de klok worden gereden dan in Wollongong (34,2 kilometer), waardoor die nieuwe positie noodzakelijk was. “Het WK tijdrijden is een groot doel voor Wout. Gezien de wedstrijd nu zo lang wordt, was het zoeken naar een positie die Wout langer kan volhouden.”

In de Ronde van Zwitserland zal Van Aert voor het eerst in competitie rijden met zijn nieuwe positie. En meteen mét ambitie in de tijdritten op de openings- en slotdag. “Daar wil hij goed scoren. En vooral wil hij goed door de Ronde van Zwitserland komen. Het doel is de Tour de France. Als er in Zwitserland een mogelijkheid is om te sprinten, zullen we dat niet nalaten.”