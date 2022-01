Tevreden Thibau Nys derde op WK: “Ik heb er het maximale uitgehaald”

Thibau Nys kende geen vlekkeloze voorbereiding richting het WK veldrijden voor beloften mannen, maar stond na afloop van de cross wel gewoon op het podium. De 19-jarige renner kwam als derde over de streep en veroverde zo de bronzen medaille. “Ik denk dat ik heel erg tevreden mag zijn”, is zijn conclusie in gesprek met onder meer WielerFlits.

Nys won rond de jaarwisseling drie U23-crossen op rij en leek helemaal klaar voor de kampioenschappen. Toen kwam echter het BK in Middelkerke. Nys kende een slechte dag en tot overmaat van ramp liep hij na een val ook nog eens een zware schouderblessure op. Zijn WK-deelname kwam in gevaar, maar de Europese kampioen op de weg werd in allerijl opgeknapt en bleek zaterdag sterk genoeg om een rol van betekenis te spelen.

Lange klim

Nys zag zijn landgenoot Joran Wyseure naar de wereldtitel soleren en bleek in de slotfase niet bij machte om Emiel Verstrynge te volgen, maar had nog wel genoeg over om de sprint voor plaats drie te winnen. “Ik had drie weken geleden niet gedacht dat ik aan de start zou staan van het WK. Om dan derde te worden… Ik voelde me echt sterk, maar ik beschikte nog niet over die kleine procentjes om bovenop de klim net iets langer door te trekken op de vlakke stukken.”

“Daar kwam ik nog een beetje tekort, maar derde is niet slecht na zo’n seizoen. Ik mag heel erg tevreden zijn. Ik heb er het maximale uitgehaald. Ik denk niet dat ik meekon met de demarrages van Joran en Emiel”, aldus Nys. “Ik voelde me op de klim eigenlijk heel sterk. Ik had vaak overschot en ging in de laatste ronde nog perfect mee met de mannen. Alleen, eenmaal boven hing ik vaak aan de rekker en kon ik zelf heel weinig initiatief nemen. Dat was juist het moment dat Emiel aanging. Daar had ik echt geen antwoord op. Hij was toen gewoon beter.”