Teunissen na vierde plek in Denemarken: “Onze insteek was om aanvallend te koersen”

Mike Teunissen was vandaag op de afspraak tijdens de koninginnenrit van de Ronde van Denemarken. De renner van Jumbo-Visma reed een attente koers, maar moest ook passen op het moment dat Remco Evenepoel besloot te versnellen. “Toen hij aanging, was ik bezig om op adem te komen”, klonk het na afloop.

Teunissen, die uiteindelijk als vierde over de streep kwam, wilde zich vandaag van zijn beste kant laten zien. “Onze insteek was om ons niet te verstoppen en aanvallend te koersen. De knuppel werd al op ruim vijftig kilometer van de streep in het hoenderhok gegooid. Samen met Rick (Pluimers, red.) kon ik me in die fase meten met de besten. Uiteindelijk belandde ik in een voorste groep van drie, waar ik veel krachten heb verspeeld.”

“Helaas werd er achter ons goed samengewerkt en werden wij ingerekend”, aldus Teunissen, die niet veel later niet meekon met een versnelling van Evenepoel, die uiteindelijk solo naar de zege reed. “Toen hij aanging, was ik bezig om op adem te komen. Daarna was de vogel gevlogen om het zo maar te zeggen. Ik ben vervolgens niet bij de pakken neer gaan zitten. Het was zaak om er het maximale uit te halen.”

Een vierde plaats in de daguitslag bleek uiteindelijk het hoogst haalbare. “Ondanks dat ik op meer had gehoopt, is de vierde plaats uiteindelijk geen slecht resultaat. We hebben ons als ploeg gemengd in de voorste regionen van de koers. Morgen gaan we proberen om weer alles op alles te zetten op de sprint met Dylan (Groenewegen, red.). Hopelijk rijden we dan net als in de eerste dagen een goede finale”, besluit Teunissen.