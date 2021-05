Teunissen na fotofinish: “Ik dacht heel even dat ik gewonnen had”

Mike Teunissen kwam gisteren in de Ronde van Hongarije net tekort voor de overwinning. In Tata werd de Nederlandse renner van Jumbo-Visma op de streep nipt geklopt door Phil Bauhaus. Een finishfoto moest uiteindelijk uitsluitsel geven.

“Ik dacht heel even dat ik gewonnen had, maar besefte dat het heel close was”, zei Teunissen na afloop via zijn ploeg. Na een val in het peloton ging de Nederlander in een uitgedund groepje met sprinters naar de streep. “We zaten met de ploeg goed in positie. Rick Pluimers schoof helaas als eerste onderuit. Daarna zag ik in mijn ooghoek dat Olav viel. Ik kon zelf ternauwernood op de fiets blijven.”

“Daarna moest ik snel aansluiting vinden bij de voorste groep. Het was bijna onmogelijk om die jongens te passeren. Dat lukte gelukkig nog net. Ik voelde dat ik niet heel veel meer over had. Ik besloot er toch voor te gaan en er het beste van te maken. Helaas viel ik wat stil op het eind. Je weet dat ze zullen komen van achteruit. Het is balen dat Bauhaus er uiteindelijk net overheen glipt”, keek hij terug.

‘Mooie prestatie’

Desalniettemin was de Limburger blij dat hij in zijn eerste koers na zijn blessure zo dicht bij de zege wist te komen. Hij moest het complete voorjaar missen na een valpartij op het trainingskamp op Tenerife, waarbij hij een blessure aan zijn linkerbovenbeen had opgelopen. “Voor mezelf is dit een mooie prestatie. Het is fijn dat ik in mijn eerste race sinds tijden mee kon doen voor de overwinning.”