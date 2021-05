Phil Bauhaus verslaat Mike Teunissen in Hongarije na knotsgekke finale

Phil Bauhaus heeft zijn tweede overwinning gepakt in de Ronde van Hongarije. De Duitser zegevierde na een knotsgekke finale die ontsierd werd door een aantal valpartijen. Hij wist op de streep met klein verschil Mike Teunissen te verslaan.

Voor de derde dag op rij stond er een rit voor de sprinters op het programma. De 141,9 kilometer lange rit over glooiend terrein werd gestart in Veszprém. De finishlijn was getrokken in Tata, een klein stadje niet ver van de grens met Slowakije. Leuk feitje: Tata heeft een stedenband met Alkmaar.

Vroege vlucht

Vier renners vormden de kopgroep van de dag. Norbert Banaszek (Mazowsze Serce Polski), Ferenc Szöllősi (Hongaarse selectie), David Lozano (Novo Nordisk) en Aljaz Jarc (Adria Mobil). Het peloton hield heel de rit de regie in handen. De voorsprong schommelde zo rond de tweeënhalve minuut.

Net als in de Giro d’Italia was de etappe als ietwat saai te bestempelen. Op iets meer dan vijftig kilometer van de streep probeerde Israel Start-Up Nation nog een waaier te trekken, maar die poging werd door toedoen van BORA-hansgrohe tenietgedaan.

Tumultueus

In tegenstelling tot het gros van de etappe was de finale behoorlijk tumultueus. Op iets minder dan vijf kilometer van het eind werd het peloton opgeschrikt door een akelige val van een aantal renners achterin het peloton.

In de bochtige finale was het Bahrain-Victorious dat op kop van het peloton reed. Een goede positie want op 1,4 kilometer van de streep ging een deel van het peloton onderuit, waaronder een aantal renners van Jumbo-Visma.

Finale

Een vijftiental renners kwam door de val voorop te zitten. Namens Jumbo-Visma waren dat Mick van Dijke en Teunissen. Het leek even uit te draaien op een klassieke sprint, maar een late uitval van Fred Wright (Bahrain-Victorious) verstoorde dat koersbeeld. Teunissen, die zijn comeback maakt na lang blessureleed, sprong richting de jonge Brit. Het bleek de perfecte manier om Teunissen uit zijn kot te lokken.

Bauhaus, die ook al de openingsrit won, wist met een krachtige aanzet de kleine bres te dichten en dankzij een jump op de finishlijn net de zege te pakken. Teunissen dacht even gewonnen te hebben, maar de finishfoto wees uit dat Bauhaus als eerste de lijn passeerde. De Duitser neemt in het algemeen klassement de leiding weer over van Jordi Meeus, die vandaag niet aan sprinten toe kwam.