Teunissen gaat zich ‘smijten’ samen met Girmay, maar: “Het gaat niet gemakkelijk zijn”

Video

Voor Mike Teunissen is het een belangrijke dag. De eerste massasprint van de Tour de France lijkt zich aan te dienen en dus zal de Nederlander een lead-out moeten afleveren voor sprinter Biniam Girmay. Hoe is het voor het duo van Intermarché-Circus-Wanty om te strijden tegen de wereldtop? “Dat moeten we natuurlijk nog ondervinden”, zei Teunissen zondagochtend voor de camera van WielerFlits.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

“We hebben eigenlijk nog niet op het hoogste niveau gesprint”, legt de 30-jarige renner uit. “Natuurlijk, de Ronde van Zwitserland (waar Girmay de tweede etappe won, red.) was al WorldTour, maar dat is nog geen Tour de France. Het is het hoogtepunt van de wielerkalender. Dat weet jij, dat weet ik, dat weet een Eritreeër ook. Voor Biniam is het sowieso heel mooi dat hij erbij is.”

“Het gaat niet gemakkelijk zijn in alle stress en hectiek. Maar we gaan ons smijten. Die jongens (Philipsen, Groenewegen en Jakobsen, red.) hebben al veel bewezen op dit niveau, Biniam nog niet. Misschien gaat hij er wel een aantal keren over doen om echt wat ervaring op te doen. Maar goed, we gaan wel ons uiterste best doen en kijken hoe het gaat.”