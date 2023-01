Tessa Neefjes gaat professioneel gravelen voor Liv Cycling

Tessa Neefjes mag zich professioneel gravelrijdster noemen. De Nederlandse heeft een tweejarig contract getekend bij Liv Cycling om de grootste gravel- en offroadwedstrijden te rijden voor het fietsenmerk voor vrouwen, dat onderdeel is van Giant.

De 26-jarige Neefjes kwam de afgelopen jaren uit voor het Giant-Liv Offroad Team. Dat ze nu een profcontract tekent als ambassadeur van Liv Cycling, had ze niet durven dromen. “Mijn droom om prof te worden leek uit te komen in 2016, tot ik een zwaar ongeluk kreeg met een vrachtwagen tijdens een afdaling in de Ardennen. Daardoor was ik bijna levenslang verlamd geraakt”, vertelt ze op Instagram.

“Daarna volgde een lange herstelperiode. Ik heb heel hard gewerkt, veel plezier gemaakt en ik bleef erin geloven. En nu is mijn droom eindelijk uitgekomen. Alle puzzelstukjes vallen nu op zijn plek. Vanaf nu kan ik doen wat ik het liefst doe: fietsen op mijn gravelbike als beroep”, aldus Neefjes, die hoofddoelen heeft gemaakt van Unbound Gravel en het WK Gravel in Italië.

Neefjes was in 2016 al Nederlands kampioene op de weg als elite-zonder-contract en won afgelopen jaar het NK Mountainbike Marathon. Ook op het strand behoort ze tot de top, getuige haar zege op het Europees kampioenschap beachracen afgelopen december.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door 𝐓𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐍𝐞𝐞𝐟𝐣𝐞𝐬 || 🤍✨️ (@tessaneefjes)