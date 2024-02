donderdag 15 februari 2024 om 11:18

Terugkerende Marianne Vos voelt zich goed: “Al is het is altijd spannend waar je staat”

Heel wat vrouwelijke wielertoppers beginnen vandaag aan de achtste editie van de Setmana Ciclista Valenciana, maar de meeste ogen zijn toch wel gericht op Marianne Vos. De renster van Visma | Lease a Bike werd in augustus 2023 geopereerd aan haar liesslagader en was lange tijd uit de roulatie, maar is nu weer terug.

Op de website van haar werkgever blikt Vos vooruit op haar eerste wedstrijd van 2024. Wat mogen we, na een langere revalidatieperiode, eigenlijk verwachten van de inmiddels 36-jarige Nederlandse? “Ik hou van de competitie en ik heb zin om weer te gaan koersen. Voor mij is plezier hebben en fit zijn de basis voor resultaat. Ik ben ervan overtuigd dat de uitslagen zullen volgen als deze factoren in orde zijn.”

“Het is altijd spannend waar je staat, ook al voel je je goed. Bovendien is het de eerste keer dat ik de Setmana Ciclista Valenciana rij. Leuk om het seizoen eens anders te beginnen. Ik heb er zin in. Er is goed getraind en met de sfeer onderling zit het zeker goed. We zijn bereid om er samen met elkaar en voor elkaar voor te gaan.”

Voldoende mogelijkheden

Met vier dagen biedt de Setmana Ciclista Valenciana genoeg kansen voor de vrouwen van Visma | Lease a Bike. De ploeg gaat voor een etappezege en Vos ziet genoeg mogelijkheden. “We kunnen mooi de breedte van de ploeg inzetten. De eerste twee etappes bieden volop kansen voor aanvallers. Op de derde dag staat een echte klimdag (naar Xorret de Cati, red.) op het programma.”

“Dit is ideaal voor rensters als Rosita (Reijnhout, red.) en Riejanne (Markus, red.) die hun kwaliteiten bergop al hebben laten zien. De vierde dag kan eindigen in een sprint met een grotere groep of juist een dag voor vluchters worden. Ons doel is om de kansen zoveel mogelijk te benutten en de etappes te kleuren”, besluit Vos, die de komende dagen zal optrekken met Riejanne Markus, Anna Henderson, Rosita Reijnhout, Margaux Vigie, Maud Oudeman en Sophie von Berswordt.