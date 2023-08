Terug van weggeweest: Zdenek Stybar maakt vandaag zijn rentree

Vandaag begint in Kautokeino de tiende editie van de Arctic Race Norway. Een opvallende naam op de startlijst van de Noorse wielerkoers: Zdeněk Štybar. De 37-jarige Tsjech van Jayco AlUla zal vandaag, voor het eerst in vier maanden, weer een rugnummer opspelden.

Štybar werd begin mei geopereerd aan een vaatprobleem. De ervaren klassiekerspecialist had in beide benen een beknelde liesslagader. Voor Štybar was de blessure een verklaring voor zijn mindere presteren de afgelopen jaren. “Voor mij was het zo vreemd dat ik ondermaats presteerde. Ik dacht dat de vorm goed zou moeten zijn en ik deed alles goed. De winter was goed. Ik dacht dat de tegenvallende prestaties door corona kwamen, wat ik eind februari opliep”, liet hij toentertijd weten.

Štybar ging vervolgens naar het ziekenhuis om zijn liesslagaders te laten controleren en kreeg daar de bevestiging dat ze afknelden. “Dat verklaarde meteen alles, waarom ik de laatste drie jaar van mijn carrière niet op het niveau was waarop ik zou moeten zijn.” De winnaar van onder meer Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche en de E3 BinckBank Classic besloot zich vervolgens te laten opereren. Na een lange revalidatie is de Tsjech nu dus weer terug.

Ook Amund Grøndahl Jansen terug in koers

De coureur van Jayco AlUla zal deze week in de Arctic Race of Norway dus weer in actie komen. Štybar is overigens niet de enige renner die zijn rentree maakt na een lange blessureperiode. Ook zijn ploeggenoot Amund Grøndahl Jansen is weer terug in het peloton. De Noor, die in het verleden uitkwam voor Jumbo-Visma, kwam dit seizoen vanwege een beknelde liesslagader nog helemaal niet in actie. Er verschijnt later deze week nog een uitgebreid interview met de 29-jarige Grøndahl Jansen.