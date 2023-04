Terug van weggeweest: Chloé Dygert maakt rentree in La Vuelta Femenina

Canyon-SRAM heeft de selectie voor La Vuelta Femenina (1-7 mei) bekendgemaakt. Een zeer opvallende naam: die van Chloé Dygert. De 26-jarige Amerikaanse, die de laatste jaren werd geplaagd door fysieke problemen, reed begin vorig jaar haar laatste wegkoers voor de Duitse formatie.

Dygert leek in 2019 klaar om de wielerwereld te veroveren. Ze werd dat jaar op imponerende wijze wereldkampioene in het tijdrijden, maar een jaar later ging het mis tijdens het WK tijdrijden. Ze leek in Imola op weg naar titelprolongatie, totdat ze zeer hard ten val kwam en tegen een vangrail knalde. Na een lange revalidatie kon ze weer op de fiets kruipen, maar haar lichaam liet haar meer dan eens in de steek.

Ze kreeg in 2022 namelijk te maken met het Epstein-Barr virus, waardoor ze lang buiten strijd was. Zodoende reed Dygert in 2022 met Omloop Het Nieuwsblad maar één koers op de weg. Aan het einde van dat seizoen werd ze geopereerd, met als doel weer helemaal pijnvrij te zijn in 2023. En daar bleef het niet bij: ze werd aan het einde van 2022 ook nog (succesvol) behandeld aan hartritmestoornissen.

“Ik ben zo blij dat ik weer kan koersen”

Er is nu echter weer licht aan het einde van de tunnel: Dygert is klaar om deel te nemen aan La Vuelta Femenina. “Ik ben ontzettend dankbaar voor het feit dat ik weer een rugnummer kan opspelden. Ik moet zeker nog aan mijn conditie werken, maar ik ben zo blij dat ik weer kan koersen. Ik zal er alles aan doen om de ploeg te laten winnen. De Vuelta is voor mij ook een belangrijke koers in aanloop naar mijn hoofddoelen”, laat de 26-jarige Amerikaanse weten in een persbericht.

De zevenkoppige selectie van Canyon-SRAM bestaat – naast Dygert – uit Ricarda Bauernfeind, Elise Chabbey, Katarzyna Niewiadoma, Pauliena Rooijakkers, Agnieszka Skalniak-Sójka en Alice Towers.