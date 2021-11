Terpstra na contractverlenging: “Kan nog steeds een bovengemiddeld goede renner zijn”

Hij moest er bijzonder lang op wachten, maar Niki Terpstra heeft inmiddels zijn aflopende contract bij TotalEnergies met één jaar verlengd, zo wisten we eerder deze week al te melden op deze site. De 37-jarige renner hoopt volgend jaar eindelijk weer het beste uit zichzelf te halen. “De prestaties van het verleden zitten er misschien niet meer in, maar ik vind koersen op een andere manier ook heel leuk”, klinkt het in een interview met In het Wiel van het AD.

Het was lange tijd onduidelijk of Terpstra wel kon bijtekenen bij het Franse TotalEnergies, maar eerder deze week kwam er dan eindelijk witte rook. De ervaren Nederlander verruilde eind 2018 Deceuninck-Quick-Step voor het Franse ProTeam en dus begint hij in 2022 aan zijn vierde seizoen voor de ploeg van manager Jean-René Bernaudeau. “Of ik heb getwijfeld? Nee, al was ik natuurlijk wel eens zenuwachtig. De manager van Total zei elke keer: het komt goed. Dus ik had vertrouwen dat het goed kwam.”

Heropbouwen

Terpstra kan zich nu volledig, en zonder zorgen, richten op het nieuwe wielerseizoen. In de afgelopen jaren werd de Noord-Hollander geplaagd door meerdere valpartijen en wist zo zelden zijn niveau van weleer te behalen. “Ik ben nog steeds bezig met heropbouwen”, doelt Terpstra op zijn zware val tijdens een trainingstochtje in 2020. De renner kwam ten val op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad en werd met meerdere breuken in allerijl naar het ziekenhuis vervoerd.

“Die val heeft ontzettend veel impact gehad. Vol op zo’n rotsblok. Ik mocht me niet bewegen omdat er iets gebroken kon zijn. Ik ben uiteindelijk in slaap gebracht en afgevoerd met de traumahelikopter. Ik werd wakker op de intensive care. Dan komt er iemand die over je voeten krast om te zien of ze reageren. Het was echt heftig. Ik heb het nooit echt willen vertellen omdat ik door wilde met fietsen, omdat ik het zelf wilde vergeten, omdat ik niet teveel naar het verleden wil kijken.”

“Daardoor is het voor de buitenwereld soms alsof het maar een valpartijtje was. Dat was het niet. Ik ben wel eerder hard gevallen, maar dat stond nog niet in de schaduw van deze. Ik zat naar omstandigheden weer snel op de fiets, maar ik was niet snel op niveau.” Terpstra, die in het verleden Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen wist te winnen, is op 37-jarige leeftijd realistisch. “Ik word ouder, het is moeilijker om op topniveau te komen.”

Van kopman naar luxeknecht?

“Ik zal nooit meer zo goed worden dat ik de Ronde van Vlaanderen kan winnen. Maar ik denk nog steeds een bovengemiddeld goede renner te kunnen zijn als ik weer een tijd gewoon kan koersen en trainen. Veel trainen en veel koersen, dan begin ik te renderen.” Terpstra hoopt volgend jaar weer van waarde te zijn voor de ploeg. Is het niet als kopman, dan wel als luxeknecht voor de nieuwste aanwinst van de ploeg: drievoudig wereldkampioen Peter Sagan.

Terpstra heeft er geen enkele moeite mee om zich op te offeren voor een ploeggenoot. “De afgelopen jaren reed ik de klassiekers vooral met ambities voor mezelf. Ik heb de knop omgezet, mijn doelen bijgesteld. De prestaties van het verleden zitten er misschien niet meer in, maar ik vind koersen ook heel leuk op een andere manier, door het team te helpen. Met materiaal, voeding, maar ook in de koers. Dat deed ik de afgelopen jaren al, maar daar zal ik me komend jaar alleen maar meer op concentreren.”