Terpstra blikt vooruit op natte Roubaix: “Het zal een grote bende worden”

Niki Terpstra weet wat het is om Parijs-Roubaix te winnen, maar ook voor de ervaren Nederlander is het de eerste natte uitgave van de Helleklassieker. “Het zal een speciale koers worden. Een grote bende”, blikt de renner van TotalEnergies met de NOS vooruit op de kasseiklassieker.

Door de hevige regenval van de voorbije dagen zijn sommige kasseistroken, zoals de vijfsterrenstrook van Mons-en-Pévèle, omgetoverd tot heuse modderbaden. Wat verwacht Terpstra van deze wel heel speciale editie van Parijs-Roubaix? “Ik kan me er wel een voorstelling bij maken. Het zal een grote bende worden. We krijgen in de eerste honderd kilometer een eerste wedstrijd richting de allereerste kasseistrook.”

“Na de eerste drie stroken is de helft al uitgeschakeld voor een goed resultaat. Op de stroken moet je de fiets een beetje laten gaan en onder controle houden, in de hoop dat je niet te veel gaat glijden. Het is een kwestie van niet remmen en het is zaak om niet in paniek te raken. En als we moeten rennen, dan rennen we maar een stukje”, kan Terpstra nog lachen.

“Of het leuk is om te doen? Als je onderweg weet te overleven, dan is het leuk. Maar ik denk wel dat er mensen zijn die het minder leuk zullen vinden. Van voren zie je echt een onwijs mooie koers, maar in de achtergrond gebeuren er ook wel nare dingen.” De Noord-Hollander mag zich met recht en reden een kasseispecialist noemen, maar lijkt de verwachtingen wat te temperen. “Hoe het is met de vorm? Het is ‘OK’. Niks bijzonders.”