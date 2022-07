Teleurstelling bij Caleb Ewan en Lotto Soudal: “Een frustrerend einde”

De Tour de France 2022 zal Lotto Soudal snel willen vergeten. Ook de laatste etappe naar Parijs verliep niet ideaal, want sprinter Caleb Ewan werd slechts achtste in de eindsprint. “Helaas, dit is een frustrerend einde van mijn Tour de France”, zegt de Australiër op de ploegkanalen.

“Ik was niet in staat om echt te sprinten hier op de Champs-Élysées”, aldus Ewan, die in het wiel zat van de uiteindelijke winnaar Jasper Philipsen maar daarna ingesloten raakte na een duel met Alexander Kristoff. “We kwamen hier voor een ritzege, wat niet is gelukt. Dat is echt teleurstellend voor mij. Ik ben blij dat ik de Tour heb uitgereden, maar wel zonder zege. Nu neem ik wat rust, voor ik weer aan de slag ga. De goede tijden zullen wel weer komen.”

Lessen uit trekken

Ploegmanager John Lelangue deelde mee in de teleurstelling. “Het is totaal niet wat we ervan verwacht hadden”, zegt de CEO bij Sporza. “We hadden helaas pech, met die valpartij voor Caleb. Blijkbaar was dat wat te veel. We zijn er desondanks altijd in blijven geloven, hebben daar enkele renners aan opgeofferd in de bergen. Dat kost ook energie.”

“Een Caleb op 100% had vandaag zeker kunnen passeren. Hij zat bij alle sprints op de goeie plaats op 500 meter van de finish. Ook vandaag. Hij was perfect gepositioneerd, maar als je die tweede kick niet hebt”, aldus Lelangue. “Het is ook een risico om alles op een man te zetten. We moeten kijken welke lessen we hier uit kunnen trekken, bijvoorbeeld voor de sprinttrein.”