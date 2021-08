Tejay van Garderen wordt ploegleider bij EF Education-Nippo

Tejay van Garderen gaat volgend seizoen aan de slag als ploegleider bij EF Education-Nippo. Dat meldt de Amerikaanse WorldTour-ploeg. Eerder deze zomer besloot de 33-jarige Van Garderen een punt achter zijn actieve loopbaan te zetten.

Van Garderen had de ploeg zelf laten weten dat hij geïnteresseerd was om die rol op zich te nemen. “Het is daarna allemaal heel snel geregeld. Ik kan bijna niet geloven dat ik geen wielrenner meer ben, maar ik ben heel benieuwd naar de nieuwe richting die ik op ga”, zegt Van Garderen. “Het is heel speciaal dat ik bij dit team ploegleider kan worden. Ik voel me vereerd dat ze mij deze kans geven.”

De Amerikaanse ex-wielrenner zal in de aankomende Vuelta a España de fijne kneepjes van het vak leren. Van Garderen zal de ploeg zogenoemd ‘schaduwen’ en meelopen om het werk van een ploegleider te leren kennen. In de Vuelta volgt hij naast de ploegleiders ook de mechaniekers en de soigneurs.

“Ik dacht eerst dat ik in de Vuelta alleen wat in de bus zou zijn met de renners, en in de auto met de ploegleiders. Dat ik kan zien hoe zij te werk gaan. Maar het is veel logischer dat ik die andere dingen ook doe. In een wedstrijd heb je de leiding over iedereen, inclusief de staf”, vertelt hij. “Daardoor leer ik om het werk van collega’s meer te waarderen als ik iemand van alles vraag. En dan weet ik voor wie ik een biertje moet kopen aan het einde van de dag.”