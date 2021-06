Tejay van Garderen (32) stopt na Amerikaans kampioenschap met koersen

Tejay van Garderen heeft zijn afscheid als profwielrenner aangekondigd. Na de Amerikaanse kampioenschappen hangt de coureur van EF Education-Nippo zijn fiets aan de haak. “Ik voel dat het tijd is om te stoppen.”

20 juni rijdt van Garderen in Knoxville, Tennessee zijn laatste kilometers als prof. “Ik ben trots op wat ik heb bereikt tijdens mijn carrière, maar ik voel dat het tijd is om te stoppen”, zegt hij in het persbericht waarin EF Education-Nippo zijn nakende afscheid openbaart. “Ik weet hoe hard ik heb gewerkt om te bereiken wat ik heb bereikt. Natuurlijk had ik mijn topniveau liever vaker gehaald, maar ik weet waar ik toe in staat was als ik top was.”

“Ik snap dat er mensen zijn die meer van me hadden verwacht. Zij zagen natuurlijk de resultaten die ik op jonge leeftijd behaalde. Ik heb een aantal jaren constant op hoog niveau gereden, maar ik heb nooit dat extra stapje kunnen zetten. Dat is wat mensen graag hadden gezien en dat begrijp ik ten zeerste. Desondanks ben ik heel blij met de resultaten die ik heb bereikt.”

Nadat hij zijn beloftenperiode in het shirt van het opleidingsteam van Rabobank afwerkte, startte hij zijn profcarrière in 2010 bij HTC-Columbia. Van 2012 tot 2018 kwam hij uit voor BMC, sinds begin 2019 jaar rijdt hij in dienst van Vaughters bij EF Education-Nippo.

In 2012 veroverde Van Garderen de witte trui in de Tour de France. Hij werd tevens vijfde in het eindklassement, een prestatie die hij in 2014 herhaalde. Op het palmares van Van Garderen staan verder de Ronde van Californië (2013), de USA Pro Cycling Challenge (2013 en 2014) en etappezeges in de Ronde van Zwitserland, de Ronde van Catalonië en de Giro d’Italia.