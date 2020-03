Tejay van Garderen uit Parijs-Nice vanwege Amerikaans inreisverbod donderdag 12 maart 2020 om 11:55

Tejay van Garderen is in de vijfde etappe van Parijs-Nice niet meer van start gegaan, omdat hij zo snel mogelijk terug wil keren naar eigen land. De Amerikaan van EF Pro Cycling vreest dat hij door een inreisverbod vanuit Europa de Verenigde Staten niet meer in kan.

Volgens L’Equipe is Van Garderen bang dat hij na Parijs-Nice vast komt te zitten in Frankrijk. Daarom is hij in de vijfde etappe niet meer opgestapt om spoedig terug te vliegen, nog voor het inreisverbod van de Amerikaanse overheid ingaat.

Van Garderen stond 68ste in het klassement van de Koers naar de Zon. Ploeggenoot en kopman Sergio Higuita, die vijfde staat en kans maakt op een goede eindklassering, zal het de laatste dagen moeten stellen zonder de ervaren klimmer.

Maatregel van Trump

In de nacht van woensdag op donderdag maakte president Trump bekend dat er een inreisverbod komt dat geldt voor 26 Europese landen, om verdere verspreiding van het coronavirus in de VS tegen te gaan. Die noodmaatregel gaat vrijdag op zaterdagnacht (Nederlands-Belgische tijd) in. Dat verbod geldt voor de komende dertig dagen.

In principe geldt het verbod voor niet-Amerikanen die in een van de 26 Europese landen – waaronder Nederland, België en Frankrijk – zijn geweest. Mensen uit Europa met directe familie in de VS en Amerikaanse burgers zijn tijdens het inreisverbod wel welkom, mits ze extra gecontroleerd worden op het coronavirus.