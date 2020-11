Tejay van Garderen (32) verlengt bij EF Pro Cycling

Tejay van Garderen zal ook volgend jaar de kleuren van EF Pro Cycling vertegenwoordigen. Dat maakte de 32-jarige Amerikaan bekend op zijn Instagram-pagina. Van Garderen stapte eind 2018 over van BMC naar het team van manager Vaughters.

EF Pro Cycling heeft renners die dit seizoen een deel van hun salaris inleverden, en die een aflopend contract hadden, automatisch een contractverlenging aangeboden. Een voorstel waar dus ook Tejay van Garderen is op ingegaan. “Blij om aan te kondigen dat ik ook in 2021 bij EF Pro Cycling zal rijden”, meldde de Amerikaan op zijn Instagram-pagina.

Het wordt voor Van Garderen zijn twaalfde seizoen in het profpeloton. Nadat hij zijn beloftenperiode in het shirt van het opleidingsteam van Rabobank afwerkte, startte hij zijn profcarrière in 2010 bij HTC-Columbia. Van 2012 tot 2018 kwam hij uit voor BMC, sinds begin vorig jaar rijdt hij in dienst van Vaughters bij EF Pro Cycling. De voorbije maanden combineerde Van Garderen de Tour de France en de Vuelta, telkens in een dienende rol.