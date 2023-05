Ploegleider Tejay van Garderen: “Healy verzon zijn eigen tactiek”

Tejay van Garderen was na afloop van de achtste Girorit een tevreden ploegleider. De Amerikaan van EF Education-EasyPost zag zijn renner Ben Healy de rit van zijn leven rijden. “Onthoud de naam Ben Healy: hij was echt heel straf vandaag”, aldus Van Garderen aan Eurosport.

“Dit is heel speciaal, ik durf zeggen dat het mijn beste dag ooit in de volgauto was. Alleen de manier waarop Ben heeft gewonnen, was ongepland. We hadden op voorhand een tactiek opgesteld. Ik dacht dat hij misschien met Warren Barguil zou kunnen wegrijden. De Fransman zou dan vol doorrijden om op te schuiven in het klassement, terwijl Ben voor de ritzege kon gaan. Maar daar dacht Ben anders over.”

De Amerikaan looft zijn Ierse poulain. “Ik kan hier moeilijk de credits voor nemen. Hij heeft dit helemaal alleen gedaan. Hij zei: ik doe gewoon mijn ding, waarna hij er gewoon een tijdrit van heeft gemaakt. Of zo voelde het voor mij toch. Ik gaf dezelfde instructies als tijdens een tijdrit: hier een beetje recupereren, nu komt er een lastige bocht, et cetera. Hij was enorm sterk.”

Van Garderen twijfelt er dan ook niet aan dat we van Healy nog veel gaan horen. “Hij was altijd al een groot talent, maar dit seizoen toont hij eindelijk al zijn klasse. Twijfel er maar niet aan dat je die naam de komende jaren nog veel voorbij zal zien komen.”