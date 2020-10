EF Pro Cycling biedt renners die salaris inleverden een nieuw contract aan

EF Pro Cycling heeft renners die dit seizoen een deel van hun salaris inleverden, en die een aflopend contract hadden, automatisch een contractverlenging aangeboden. Dat bevestigt teambaas Jonathan Vaughters aan Cyclingnews.

“Dit jaar was ongekend, voor de sport en daarbuiten”, vertelt Vaughters. “Onze renners hebben zich met het management ingezet, door de toekomst van de ploeg boven zichzelf te stellen. Door de salarisverlagingen kon de ploeg dit seizoen overleven en kunnen we nu vooruitkijken naar volgend jaar. Het was voor mij de enige juiste beslissing om alle renners die geld hebben ingeleverd een contract voor 2021 aan te bieden.”

Vaughters waardeert de steun van de renners aan de Amerikaanse WorldTour-formatie. “Onder moeilijke omstandigheden hebben we goed samengewerkt. We hebben mooie koersen laten zien en met het hart gereden. Nu kunnen we samen verder gaan”, zegt de ploegbaas.

Hofland

Onder meer Moreno Hofland, Alex Howes en Lachlan Morton hebben hun contract bij EF verlengd. Sep Vanmarcke, Michael Woods (beiden Israel Start-Up Nation), Daniel Felipe Martinez (INEOS Grenadiers), Tanel Kangert (Mitchelton-Scott) en Kristoffer Halvorsen (Uno-X) kondigden reeds hun vertrek aan.