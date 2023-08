Andreas Leknessund begint met twijfels aan Arctic Race of Norway: “Was vorig jaar ook zo en toen won ik”

Interview

Andreas Leknessund hoopt zichzelf op te volgen in de Arctic Race of Norway. De 24-jarige renner van Team dsm-firmenich is opnieuw de topfavoriet voor de vierdaagse rittenkoers in het uiterste noorden van Noorwegen. Maar de lokale favoriet twijfelt over zijn vorm. “Vorige week ben ik ziek geweest”, vertelt hij in gesprek met WielerFlits.

“Maar in deze wedstrijd kan van alles gebeuren”, voegt hij daar direct aan toe. “Vorig jaar voelde ik me ook niet geweldig en won ik uiteindelijk de slotrit én het eindklassement. Ik heb er dus nog steeds vertrouwen in.”

Goed genoeg om te winnen

Dat vertrouwen put hij uit vorig jaar. Ook toen voelde hij zich niet top, maar wist hij desondanks wel te winnen. “Ik voelde me toen niet lekker. Het was ook een beetje van; ben ik ziek? Tijdens het eerste uur van de slotrit had ik het echt moeilijk. Ik zat helemaal achterin het peloton met twijfels of ik de race wel zou uitrijden. Maar toen verbeterde het gevoel en ben ik maar met de aanval meegesprongen om te laten zien dat ik het in ieder geval probeerde.”

Hij raakt voorop met het duo Alessandro Verre en Fabien Grellier. Eenmaal op de lokale ronde in finishplaats Trondheim rijdt hij weg van zijn twee medevluchters. “Om van de drukte langs de kant te genieten en in de hoop de prijs voor de strijdlust te winnen. Dit is mijn thuisrace. Ik wil natuurlijk laten zien dat ik hier ben. Ik weet dat veel mensen komen kijken vanwege mij. Je moet jezelf dan ook tonen, vind ik.”

“Uiteindelijk lukte het me nog een paar ronden voorop te blijven en was daar ineens de finish. Ook voor mij was het een grote verrassing dat ik de rit én het eindklassement won.”

Droom

Met vijf dagen in de roze leiderstrui in de Giro d’Italia en een ritzege na een solo in de Ronde van Zwitserland heeft Leknessund al twee andere prestigieuze wielerprestaties op zijn naam staan. Hoewel de Arctic Race of Norway (2.Pro) van een lager UCI-niveau is, plaatst hij zijn overwinning van vorig jaar op dezelfde hoogte vanwege zijn lange historie met deze koers.

“In 2014 eindigde de toen tweede editie in mijn woonplaats Tromsø. Met mijn lokale wielerclub Tromsø Cykleklubb hielpen we mee met het parcours gereedmaken. In het finishgebied heb ik toen geholpen met hekken neerzetten. Ik weet nog hoe Alexander Kristoff en Thor Hushovd een strijd voerden voor de ritzege. Kristoff won en na afloop probeerde we drinkbussen te verzamelen. Die dag was mijn eerste kennismaking met professioneel wielrennen.”

“Het heeft mij geïnspireerd en gemotiveerd om nog harder te gaan trainen in de hoop ooit prof te worden. Ik weet dus ook hoevee deze wedstrijd betekent voor de mensen hier in het noorden. Als kind droomde ik ervan ooit te mogen deelnemen. Nu sta ik daadwerkelijk aan de andere kant van het hek en heb ik de wedstrijd zelfs kunnen winnen. Dat is best bijzonder.”

Renners in vorm

Team dsm-firmenich is met meerdere troeven afgereisd naar Noorwegen. Naast Leknessund zijn ook WK-revelaties Matthew Dinham (zevende) en Kevin Vermaerke (twintigste) van de partij. “In een koers als deze moet je alle opties openhouden. Het wedstrijdverloop laat zich heel moeilijk voorspellen. Natuurlijk ben ik gemotiveerd om mijn titel te verdedigen, maar we hebben ook andere jongens mee die in super goede vorm zijn. En met Alberto Dainese hebben we ook iemand mee voor de sprints.”

De wedstrijd begint vandaag en finisht zondag met een rit naar Nordkapp, het noordelijkste punt van het vasteland van Europa.