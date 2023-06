‘Tegenvaller voor Pogacar en UAE Emirates: Tim Wellens haakt af voor Tour’

Tadej Pogacar zal het in de Tour de France moeten doen zonder de steun van Tim Wellens. De Belg haakt definitief af voor de Franse ronde, zo meldt Het Laatste Nieuws. In de voorbije Ronde van Slovenië werd duidelijk dat Wellens niet klaar is om kopman Pogacar te ondersteunen in de komende Ronde van Frankrijk.

De Tourdeelname van Wellens stond al langere tijd op de tocht, nadat hij in de Ronde van Vlaanderen – bij een massale valpartij – zijn sleutelbeen brak. Eind april liet de 32-jarige Belg weten dat hij weer voorzichtig kon trainen, maar zo’n vier weken geleden ging hij – vanwege complicaties – toch weer onder het mes.

Wellens moest vanwege een moeizame revalidatie passen voor de Ronde van Zwitserland, een belangrijke voorbereidingskoers op de Tour, maar trok met Pogacar en enkele andere ploegmaats van UAE Emirates wel naar de Sierra Nevada voor een hoogtestage. Wellens raakte op tijd fit voor de Ronde van Slovenië, maar haalde daar niet zijn gewenste niveau.

De Tour de France (1-23 juli) komt volgens Het Laatste Nieuws dan ook nog te vroeg voor Wellens.