Tegenvaller voor FDJ-SUEZ: Guazzini langs de kant met bekkenbreuk

Vittoria Guazzini zal voorlopig niet in actie komen voor FDJ-SUEZ. De 22-jarige Italiaanse kwam woensdag zwaar ten val tijdens de verkenning van Parijs-Roubaix en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Medisch onderzoek bracht een bekkenbreuk aan het licht.

“Vittoria zal nu uiteraard niet aan de start verschijnen van Parijs-Roubaix en is momenteel uit de roulatie. Dit is een flinke klap voor de ploeg in aanloop naar Parijs-Roubaix. We wensen haar een spoedig en volledig herstel”, laat de Franse formatie weten via social media.

De jonge Guazzini is bezig aan haar tweede seizoen in Franse loondienst. Daarvoor kwam ze enkele jaren uit voor het Italiaanse Valcar-Travel & Service. In haar eerste seizoen voor FDJ-SUEZ won ze de Bretagne Ladies Tour en stond ze ook op het podium van Le Samyn (3e) en de Grand Prix du Morbihan (2e).

Dit voorjaar was ze ook bijzonder goed op dreef, met ereplaatsen in Le Samyn (3e), de Ronde van Drenthe (7e), Trofeo Alfredo Binda (3e) en Dwars door Vlaanderen (4e).