Tegenvaller voor AG2R Citroën: Geoffrey Bouchard moet passen voor de Tour

Geoffrey Bouchard zal dit jaar niet aan de start verschijnen van de Tour de France. De Franse klimmer van AG2R Citroën heeft na zijn valpartij in het Critérium du Dauphiné extra onderzoeken laten uitvoeren en daarbij kwam een breuk in de scaphoïd aan het licht.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

De 31-jarige Bouchard is volgens zijn werkgever minstens 45 dagen uitgeschakeld en moet dan ook passen voor de komende Ronde van Frankrijk. Dit is niet alleen een bittere pil voor Bouchard, maar ook voor zijn ploeg AG2R Citroën. Klassementskopman Ben O’Connor moet het nu met een belangrijke ‘klimknecht’ minder doen.

Bouchard ging exact een week geleden onderuit tijdens de individuele tijdrit van het Critérium du Dauphiné. De Fransman moest de wedstrijd verlaten en werd afgevoerd naar het ziekenhuis, waar een ribbreuk werd vastgesteld. Ook had Bouchard last van meerdere schaafwonden aan de rechterkant van zijn lichaam. Deze week kwam er dus ook een breuk in de scaphoïd aan het licht.

De klimmer was eerder dit jaar nog derde in de Tour of Oman. Ook eindigde hij als derde in de afsluitende bergrit van de UAE Tour en verder reed hij naar twee top 10-noteringen in de Tour of the Alps.