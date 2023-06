Tegenvaller richting de Tour? Mogelijk gebroken sleutelbeen voor Casper Pedersen

Moet Soudal Quick-Step het in de komende Tour de France stellen zonder Casper Pedersen? De Deen was voorzien voor de komende editie van de Franse ronde, maar kwam zondag hard ten val op het Deens wegkampioenschap. Pedersen is inmiddels afgevoerd naar het ziekenhuis.

De grote vraag is nu of Pedersen blessures heeft overgehouden aan zijn valpartij in een afdaling, maar Brian Holm – die vandaag aanwezig is bij het Deens kampioenschap – laat weten dat de 27-jarige coureur waarschijnlijk zijn sleutelbeen heeft gebroken.

Mocht Pedersen inderdaad last hebben van een gebroken sleutelbeen, dan kan hij een derde Tourdeelname dit jaar uit zijn hoofd zetten. En dat is niet alleen een fikse tegenvaller voor Pedersen. Ook voor zijn ploeg Soudal Quick-Step zou dit een bittere pil zijn.

Ifg Brian Holm (Der er sportsdirektør i dag) har Casper Pedersen formentlig pådraget sig et brækket kraveben, da han væltede på en nedkørsel. Han er ude af DM, og hvis det er brækket, er hans hans Tour-chancer væk desværre. — Rasmus Nowak Franklin (@NowakFranklin_) June 25, 2023

Pedersen was de voorbije weken namelijk uitstekend op dreef – zo werd hij derde in de Baloise Belgium Tour – en hij werd gezien als een belangrijke pion in de sprinttrein van Fabio Jakobsen. In die rol reed hij onder meer al in de Volta ao Algarve, Tirreno-Adriatico en de Baloise Belgium Tour.