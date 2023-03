Tegenslag voor Amber van der Hulst: renster opnieuw onder het mes

Het zit Amber van der Hulst niet mee. De 23-jarige Nederlandse van Liv Racing TeqFind moet opnieuw worden geholpen aan een beknelde dijslagader. Over goed zes weken staat een nieuwe operatie gepland

Vorig jaar werd er bij Van der Hulst een knik in een ader ontdekt. “De situatie zorgt voor een dubbel gevoel. Enerzijds is het vervelend dat ik een tijdje uit de running zal zijn. Anderzijds ben ik opgelucht, want het verklaart waarom afgelopen seizoen tegenviel en ik niet de stap maakte die ik hoopte te maken”, liet de jonge renster in november 2022 weten.

“Niet alles gaat zoals gepland”

De rentree van Van der Hulst laat nu echter nog langer op zich wachten, aangezien ze een tweede keer onder het mes zal moeten. Een tweede operatie volgt over goed zes weken, zo laat de Nederlandse weten via Instagram. “Niet alles gaat zoals gepland. Laten we met een glimlach en een positieve mindset vooruit kijken. Elke dag dat ik niet aan het koersen ben, raak ik nog gemotiveerder om sterker terug te keren.”

Van der Hulst kwam het afgelopen seizoen slechts tot 23 koersdagen. In de Baloise Ladies Tour reed ze wel naar meerdere korte ereplaatsen, maar verdere (individuele) resultaten bleven uit. Ze beschikt over een aflopend contract bij Liv Racing TeqFind.