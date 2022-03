Tegenslag stapelt zich op voor Martins Pluto, Ronde van Drenthe onzeker

Martins Pluto kent tot nu toe een ongelukkig seizoen. De Haagse Let van ABLOC CT kwam afgelopen zondag in de Visit Friesland Elfsteden Race hard in botsing met een hek en heeft daar een blessure aan zijn linkerbeen aan overgehouden. “Ik heb echt heel veel geluk gehad, het had veel erger kunnen zijn”, vertelt hij aan WielerFlits.

Pluto zat vroeg in de Friese waaierkoers mee in de kopgroep, maar viel daar snel uit weg. “Helaas ben ik hard onderuit gegaan. Ik ben met 50 kilometer per uur op een hek bij een wegversmalling geklapt. Ik heb voornamelijk last van mijn linker bovenbeen. Voor de rest valt de schade wel mee. Ik mag denk ik blij zijn met de klachten die ik heb”, aldus de 24-jarige sprinter.

Het ongeluk gebeurde toen de kopgroep op de kant getrokken werd. “Maar er was eigenlijk vrij weinig aan de hand. Ik zat wat verder in de groep en de versmalling werd niet aangeven. Ik zag het op het laatst en kon niet meer uitwijken. Noem het een ongelukkige samenloop van omstandigheden”, zegt Pluto, die inmiddels weer op de fiets zit en hoopt zondag de Ronde van Drenthe te kunnen rijden. “In principe start ik, maar we gaan komende week even kijken hoe het herstel gaat.”

Het seizoen van Pluto kent tot op heden vooral pech. In de openingsrit van de Tour of Antalya – zijn eerste koersdag van het jaar – ging hij hard onderuit, waarna hij op de vierde dag moest opgeven vanwege een positieve coronatest. “Het is geen fijn begin van het seizoen”, vat hij het zelf samen.