Technisch directeur Team Ineos gelooft niet in nieuwe Tourzege Chris Froome dinsdag 21 juli 2020 om 09:22

Casper Jeppesen, de technisch directeur van Team Ineos, heeft weinig geloof in een nieuwe Tour de France-overwinning van Chris Froome. De Deen noemt de 35-jarige Brit ‘ongelooflijk toegewijd’ en ‘een fantastische atleet’, maar een Tour-overwinning lijkt ver weg.

“Er is geen twijfel dat hij veel tijd in zijn revalidatie heeft gestoken, en zoals altijd is Chris een fantastische atleet en ongelooflijk toegewijd geweest. Ik geloof niet dat er andere renners zijn die tijdens deze coronacrisis even hard hebben getraind als hij”, zegt Jeppesen tegen het Deense TV2. “Maar ik ben er niet honderd procent zeker van dat hij zich voldoende heeft kunnen voorbereiden om te staan waar hij moet staan om te kunnen winnen.”

Froome won de Tour de France in 2013, 2015, 2016 en 2017. Dit jaar zal hij – als hij wordt geselecteerd – het kopmanschap moeten delen met Geraint Thomas (winnaar 2018) en Egan Bernal (winnaar 2019). “Er is veel gebeurd sinds Froome voor het laatst won. We hebben de Tour gewonnen met zowel Geraint als Egan, en Froome is ouder geworden en heeft vorig jaar een zeer zware crash meegemaakt. Ik denk echt dat ze alle drie zoveel respect voor elkaar hebben dat het geen probleem zal zijn.”