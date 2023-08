Teamsprinters hebben wereldtitel weer te pakken: “Hebben zo lekker gereden”

De Nederlandse baansprinters hebben vrijdag de gouden medaille gewonnen op de teamsprint. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland versloegen de Australiërs na een spannende race. Het verschil was uiteindelijk slechts driehonderdste van een seconde. “Dat maakt het extra lekker.”

Na afloop kwamen de drie sprinters in de regenboogtrui voor de camera van de NOS staan. Van den Berg kwam als eerste aan bod: “Vorig jaar verloren we op vierhonderdste en nu winnen we op driehonderdste. Ik moet zeggen dat het dan extra lekker is om te zien dat Nederland nu bovenaan staat.”

Lavreysen vulde aan: “Dit is een van de mooiste titels die we gewonnen hebben. Dat komt omdat het zo close was vandaag. We hebben er samen hard aan gewerkt en dat het dan lukt, is fantastisch. Driehonderdste, dat is niet normaal, maar we hebben alle drie zo lekker gereden.”

“Ik had het lastig, ik heb niet zo diep kunnen gaan als in andere jaren”, nuanceerde Hoogland nog even. “Ik was bang dat ik vandaag degene was die het liet afweten. Maar ik ben heel blij dat we hebben gewonnen.”

WK 2023: Revanche voor Nederlanders op teamsprint, Van der Duin pakt zilver op scratch

Zilver voor Van der Duin: “Rotvoorbereiding gehad”

Eerder op de avond reed Maike van der Duin naar zilver op de scratch. De jonge Nederlandse was daar na afloop blij mee: “Dit voelt heel goed. Ik had het echt niet verwacht.” Van der Duin had namelijk een slechte voorbereiding op het WK. Enkele weken eerder moest ze nog afzeggen voor de Tour de France Femmes vanwege een covid-infectie. “Ik heb echt een rotvoorbereiding gehad.”

“Vorige week, toen ik nog ziek op de bank lag, dacht ik: was ik nog maar zo goed als vorig jaar”, vertelde een tevreden Van der Duin nog.