WK 2023: Revanche voor Nederlanders op teamsprint, Van der Duin pakt zilver op scratch

Op dag twee van het WK baanwielrennen heeft Nederland twee medailles gewonnen. Maike van der Duin pakte het zilver op de scratch bij de vrouwen. Later op de avond knalden Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland naar de gouden medaille op de teamsprint.

De 500 meter tijdrit bij de vrouwen was het eerste reguliere nummer van de tweede dag. Titelverdedigster Taky Marie-Divine Kouamé was er verrassend genoeg niet bij in die finale. De gouden medaille werd uiteindelijk gewonnen door de Duitse Emma Hinze. Zij klopte de Australische Kristina Clonan en haar landgenote Lea Sophie Friedrich.

Het volgende nummer was de scratch, ook bij de vrouwen. Na een eerder afwachtende wedstrijd knalde de Amerikaanse Jennifer Valente naar goud. Maike van der Duin kwam nog sterk opzetten in de laatste ronde, maar kwam net te kort. De jonge Nederlandse maakte na afloop even misbaar na een manoeuvre van Valente in de laatste rechte lijn, maar de jury bewoog niet. Voor Van der Duin was het de derde keer op rij dat ze zilver pakte op het WK-scratch. Het brons ging naar de Nieuw-Zeelandse Michaela Drummond.

Goud voor bullet-train

Tot slot was er de teamsprint bij de mannen. Vorig jaar werden de Nederlanders onverwacht verslagen door de Australiërs op het WK-teamsprint en dus werd er dit jaar revanche verwacht. Die revanche kwam er ook. De Nederlanders (Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland) reden in Schotland naar goud, de Australiërs stapten met zilver van de fiets. De bronzen medaille ging naar de Fransen.

De Nederlandse parawielrenners scoorden geen medailles op dag twee. Dat was op dag een anders, toen werd er drie keer goud gewonnen. Caroline Groot (tijdrit, C5), Tristan Bangma en Patrick Bos (tandem, B1) en Daniel Abraham (scratch, C5) waren de gelukkigen. Verder was er donderdag ook nog een zilveren medaille voor Aniek van den Aarssen (achtervolging, C3).

Van der Duin in actie - foto: Cor Vos Een nieuwe titel voor Hinze - foto: Cor Vos De baansprinters waren opnieuw goed voor goud - foto: Cor Vos