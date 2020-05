Teams kunnen hun renners nog steeds geen definitief programma aanbieden dinsdag 26 mei 2020 om 10:28

Gaat de Ronde van Burgos door of niet? Keurt de UCI de nieuwe data van Milaan-San Remo en de Ronde van Lombardije goed? Welke WorldTourteams krijgen startrecht in de Tour de l’Ain? Wordt het aantal verplaatsingen geografisch beperkt? Veel vragen, waardoor de renners vandaag steeds niet weten hoe hun aanloop naar de grote rondes en klassiekers er uitziet.

Diverse media meldden gisteren de afgelasting van de Ronde van Burgos. Tot nader order, die is nog steeds niet definitief: de provincie krijgt voorlopig nog even uitstel om een beslissing te nemen of ze hun rittenkoers al dan niet laten doorgaan. Maar dergelijke twijfelgevallen zorgen er vandaag wel voor dat de teams vandaag hun renners nog steeds geen definitieve programma’s kunnen aanbieden.

Onder meer Jumbo-Visma, Trek-Segafredo en Deceuninck-Quick-Step zouden van start gaan in Burgos en zijn dus genoodzaakt af te wachten. Ook de voortdurende aanvragen tot kalenderwijzigingen in Italië spelen de ploegen parten. Twee weken geleden al stelde de Italiaanse federatie nieuwe data voor Milaan-San Remo (22 augustus) en de Ronde van Lombardije (8 augustus) voor.

Niet eens onlogisch: zowel qua deelnemersveld als parcours lijkt de combinatie Lombardije – Strade Bianche (1 augustus) een goede keuze. En door Milaan-San Remo op te schuiven, kunnen de renners beter gerodeerd aan de start van een monument van 300 kilometer staan. Maar die switch is nog niet officieel goedgekeurd door de UCI. Verwacht wordt dat dat ook zal gebeuren, maar de WielerUnie heeft daarvoor nog tijd tot 9 juni, dus moeten de ploegen… wachten.

Verwacht wordt wel dat de meeste ploegen rekening zullen houden met het geografische aspect bij het definitief opstellen van hun kalender. Vandaar dat de teams niet weigerachtig staan tegen de verplaatsing van Milaan-San Remo naar 22 augustus. Die wedstrijd wordt dan complementair met de Tour: vanuit San Remo staat het peloton binnen het uur in Nice, waar een week later Le Grand Départ plaatsvindt.

Ander pijnpunt: sommige organisatoren die hun wedstrijd gehandhaafd zien, kampen met keuzestress. Zoals de Franse Tour de l’Ain bijvoorbeeld. Die mag 24 ploegen, waarvan maximaal 12 WorldTourteams uitnodigen. Terwijl vandaag reeds 16 WT- en 20 Pro-Teams hun kandidatuur hebben gesteld. Ook hier moeten teams en renners voorlopig dus nog even afwachten.