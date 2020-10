Teammanager Riwal Securitas leeft in hoop en overtuiging dat hij ploeg kan redden

Blijft Riwal Securitas ook in 2021 in het peloton? “Ik ben nog steeds optimistisch”, vertelt CEO Steffen Kromann aan Extrabladet.dk. “De hoop en de overtuiging om het tem te redden, blijft intact.” De renners zouden uiterlijk eind deze week duidelijkheid krijgen.

Het Deense ProTour-team moet knokken om te overleven in onzekere tijden. Haar partners en sponsors zijn hard getroffen door de corona-pandemie. Maar Kromann leeft in hoop en overtuiging om zijn team te redden, zelfs om haar statuut in de ProTour, de op een na hoogste afdeling van het wielrennen, te behouden.

“Ik blijf optimistisch”, vertelt hij. “Enerzijds zijn we bezig met het zoeken naar de laatste sponsors en het veiligstellen van enkele handtekeningen, anderzijds besparen we waar we kunnen.”

De licentie voor 2021 is aangevraagd en betaald, maar de renners hebben op vandaag nog geen definitieve zekerheid. Uiterlijk eind deze week zouden ze op de hoogte gebracht worden. In het geval het team alsnog ophoudt te bestaan, zitten de renners in slechte papieren.

“Frustrerend”

De Noor Sondre Holst Enger noemde de situatie in een interview met de Noorse TV2 ‘frustrerend’. “Tot nu toe bleef het erg stil vanuit het management. Er wordt ons niets verteld. Ik weet dat er achter de schermen hard gewerkt wordt, maar ik begin me af te vragen of het wel goedkomt.”

Onder meer de Nederlanders Piotr Havik, Elmar Reinders, Martijn Budding, Nick van der Lijke en Arvid de Kleijn maakten dit jaar deel uit van de Deense formatie. Voorlopig is alleen De Kleijn in 2021 zeker van een plek in het peloton. Hij verhuist naar het Amerikaanse Rally Cycling.