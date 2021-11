Teammanager Copeland bevestigt: Simon Yates richt zich in 2022 op de Giro

Simon Yates zal volgend jaar opnieuw aan de start verschijnen van de Giro d’Italia. Dat heeft Brent Copeland, de teammanager van Team BikeExchange, laten doorschemeren in gesprek met Tuttobiciweb.

Met veel zware bergetappes en slechts twee korte tijdritten, is het een parcours op maat van Yates. Ploegleider Matt White gaf eerder deze week al aan dat de Giro d’Italia een serieuze optie is. “We zijn nog onze plannen aan het uitstippelen, maar het is zeker een mooie route voor de klimmers. We zijn momenteel nog in gesprek, maar Yates houdt van de Giro én de Tour. Het is zeer waarschijnlijk dat als hij besluit te starten in de Giro, we hem dan ook zullen zien in de Tour.”

Ideaal parcours

Copeland laat nu weten dat Yates ook in 2022 weer zijn opwachting zal maken in de Italiaanse ronde. “Yates is verliefd op Italië en de Giro en daar komt nog eens bij dat het parcours echt op zijn lijf is geschreven, met erg weinig tijdritkilometers en heel veel zware etappes in het midden- en hooggebergte. Er valt nu nog weinig te zeggen over eventuele tegenstanders, maar het zou me niets verbazen mocht Bernal weer meedoen aan de Giro”, aldus Copeland.

Volgens White is de combinatie Giro-Tour een reële optie voor komend seizoen, maar Copeland is iets voorzichtiger in zijn uitspraken. “Het is nu nog te vroeg om te zeggen dat hij ook naar de Tour gaat. We zullen zien hoe Simon uit de Giro komt. Mocht hij beide rondes combineren, dan zal hij in de Tour mikken op enkele ritzeges. Hij zal dan zeker niet voor een algemeen klassement gaan.”