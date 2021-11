Simon Yates maakt zich in 2022 wellicht weer op voor dubbel Giro-Tour

Zien we Simon Yates volgend jaar weer aan de start staan van de Giro d’Italia én Tour de France? Matt White, ploegleider bij BikeExchange-Jayco, laat in gesprek met Cyclingnews weten dat de dubbel Giro-Tour inderdaad een reële optie is.

De 29-jarige Yates besloot dit jaar al de twee rondes te combineren. In de Giro d’Italia deed de Britse klimmer volop mee voor een goed klassement en finishte hij uiteindelijk als derde, na eindwinnaar Egan Bernal en runner-up Damiano Caruso. In de Tour ging Yates vervolgens op jacht naar ritzeges, maar bleef hij met lege handen achter. Yates moest na een valpartij opgeven in de dertiende etappe naar Carcassonne.

Parcours voor de klimmers

Yates zal ongetwijfeld met gemengde gevoelens terugkijken op het voorbije seizoen, maar toch denkt de Brit ook voor volgend jaar weer aan de dubbel Giro-Tour. White: “In de Giro weet je wat je krijgt. Het is altijd de zwaarste grote ronde, als je het hebt over de hoogtemeters. Sommige ritten zijn echt loodzwaar, met meer dan 5.000 hoogtemeters. Volgend jaar krijgen de renners 51.000 hoogtemeters voor hun kiezen. Het zal een zware wedstrijd worden.”

Met veel zware bergetappes en slechts twee korte tijdritten, is het een parcours op maat van Yates. “We zijn nog onze plannen aan het uitstippelen, maar het is zeker een mooie route voor de klimmers. We zijn momenteel nog in gesprek, maar Yates houdt van de Giro én de Tour. Het is zeer waarschijnlijk dat als hij besluit te starten in de Giro, we hem dan ook zullen zien in de Tour. We wachten alleen ook nog op het parcours van de aankomende Vuelta”, aldus White.