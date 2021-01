Teammanager Cärlstrom over Froome: “Combinatie Giro-Tour niet uitgesloten”

Kjell Carlström, de teambaas van Israel Start-Up Nation, sluit niet uit dat Chris Froome dit jaar de Giro d’Italia en Tour de France zal betwisten. “We zullen nog moeten uitvinden wat de beste voorbereiding is richting de Tour”, zo laat de ex-prof weten aan Cyclingnews.

De inmiddels 35-jarige Froome is nog altijd gebrand op die vijfde Tourzege. De voormalig kopman van Team Sky en INEOS Grenadiers vindt niet dat hij te oud is om nog een keer de Tour te winnen. “Ik heb het gevoel dat ik nog niet klaar ben. Ik wil graag ook mijn vijfde eindzege behalen en blijven meedoen in de grote rondes, totdat ik voel dat ik klaar ben om te stoppen.”

De Brit, die zijn seizoen zal beginnen in de UAE Tour, wilde op een online persconferentie van zijn nieuwe werkgever Israel Start-Up Nation nog niets kwijt over zijn verdere programma. Cärlstrom denkt echter voorzichtig aan de combinatie Giro d’Italia-Tour de France. “We hebben drie grote rondes en meerdere renners die al wat hebben laten zien over drie weken.”

Puzzelen

“We rekenen op Froome, Daniel Martin, Michael Woods en Carl Frederik Hagen. Het is mogelijk dat ze dit seizoen twee grote rondes betwisten. We moeten nog uitvogelen wat nu de beste voorbereiding is richting de Tour. Dat kan voor sommige renners de Giro zijn. Maar het kan ook zijn dat we kiezen voor een totaal andere, meer traditionele, voorbereiding.”

“We willen nu nog geen selecties samenstellen voor de Giro en Vuelta. We hebben namelijk te maken met het coronavirus en dus weten we niet hoe de voorbereiding eruit zal zien. Verder wachten we nog altijd op de parcourspresentaties. En tot slot moeten we ook nog naar het grotere plaatje kijken richting de Tour, de belangrijkste wedstrijd van het jaar.”